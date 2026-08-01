Sono diversi gli ettari di terreno divorati dalle fiamme tra Capitana e Santu Lianu in territorio di Quartu. Le fiamme che si sono sviluppate verso le 13 hanno aggredito un grosso canneto, mandorleti, oliveti, eucaliptus, trovando facile esca anche fra le sterpaglie e i rifiuti abbandonati anche lungo le strade di accesso all'interno dell'agro, complicando gli interventi degli uomini a terra.

L'operazione è coordinata dalla Forestale di Sinnai. Vi partecipano due elicotteri che hanno effettuato decine di lanci d'acqua dal mare. A terra, operano i Vigili del fuoco, i Forestali, i Volontari del Ns e della Pass di Quartu.

Sarebbero una decina gli ettari raggiunti dal fuoco tra Rio Cuba e Santu Lianu. Il fuoco ha danneggiato anche alcuni cortili di abitazioni private.

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