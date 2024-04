La provinciale 15 che si sviluppa fra Settimo, Sinnai e Maracalagonis è tutto un cantiere: dopo il riasfaltamento della circonvallazione Settimo-Sinnai e dei tratti di provinciale da Sinnai a Maracalagonis, sono ora in corso i lavori di sistemazione della carreggiata, dall’incrocio con la via Nazionale di Maracalagonis a Gannì dove si stanno realizzando anche i marciapiedi nelle due direzioni di marcia. Subito dopo, sarà rifatto il manto stradale per rendere la strada più sicura e scorrevole.

La costruzione dei marciapiedi era particolarmente attesa visto che ormai anche questo tratto di provinciale, trafficatissimo, ospita diverse attività commerciali e non solo. La Città metropolitana di Cagliari ha stanziato un milione e 600mila euro con i quali sarà sistemato anche il successivo tratto di provinciale, oltre Gannì, sino alla rotonda di Is Funtaneddas in territorio di Quartu.

Il tutto nell’ambito del rifacimento dell’intero tratto che si sviluppa dalla periferia di Sinnai, alla circonvallazione di via Cagliari di Maracalagonis dove il manto stradale è stato rifatto lo scorso anno. Rifatto il bitume anche sul tratto della provinciale, da Sinnai al confine col territorio di Maracalagonis.

In corso anche i lavori sulla circonvallazione Settimo-Sinnai-Maracalagonis, dove il manto bituminoso è stato rifatto in diversi tratti. Al bivio per Sinnai, da alcune settimane si sta realizzando una nuova rotatoria per mettere in sicurezza lo svincolo per Sinnai.

Ultimato questo intervento, la Città metropolitana realizzerà la seconda rotatoria sullo svincolo per la via San Salvatore, di Settimo San Pietro. Le due opere sono state finanziate con 200mila euro. Complessivamente sulla provinciale 15, circonvallazione compresa, la Ciittà metropolitana di Cagliari spenderà (compresi i lavori già finiti) circa tre milioni di euro. Il prossimo sogno degli automobilisti? La realizzazione dell’impianto di illuminazione lungo la circonvallazione e lungo la provinciale Sinnai-Maracalagonis-Gannì, svincoli compresi, per rendere la strada sicura anche durante la notte.

