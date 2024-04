Volontari di nuovo mobilitati a Settimo San Pietro per la pulizia del territorio.

L'appuntamento è per sabato alle 10 al Parco degli Ulivi in via 1 Maggio.

I partecipanti devono presentarsi provvisti di guanti e "pinze” per la raccolta dei rifiuti.

A organizzare l’iniziativa ecologica – in occasione della "Giornata nazionale della terra” – sono “Cittadinanza attiva Oikos” e “CuriAMO Settimo”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata