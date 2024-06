Una panchina per sensibilizzare sull’endometriosi.

L’endometriosi è un’anomalia delle cellule endometriali (le cellule normalmente presenti nella cavità uterina) che presenta aspetti ancora misconosciuti, per via della complessità della patologia e delle difficoltà diagnostiche.

Questa patologia «presenta inoltre difficoltà e percorsi differenziati dal punto di vista terapeutico, dato che i diversi stadi della malattia e la diversa tipologia delle pazienti che ne sono affette, richiedono approcci e trattamenti diversificati», spiegano gli esperti dell’Humanitas.

Per sensibilizzare su questa patologia, grazie al lavoro del gruppo “CuriAmo Settimo”, tra piazza Dante e via Carducci è stata dipinta di giallo una panchina dove è apposto un pannello con QR code per le informazioni necessarie.

© Riproduzione riservata