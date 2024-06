Inizia domani a Settimo San Pietro il torneo di calcio “Memorial Carlo Mereu” che vedrà affrontarsi le squadre degli antichi rioni del paese, divise in due gironi: S’Arriu de sa pira, Bi’e Stazioni, Bi’e Casteddu, Bacch’e Mara, Il Villaggio, Bi’e Sinnai.

Attesa fra i fan delle sei rappresentative. Si inizia questa sera alle 19.30 con la partita d’inaugurazione tra Bi’e Sinnai e S’arriu de sa pira. A seguire, ore 21, il Villaggio contro Bi’e Stazioni.

Il torneo proseguirà il 14 giugno alle 19,30 con Bacch’e Mara-Villaggio e alle 21 con Bi’e Casteddu contro Bi’e Sinnai. Per il 17 giugno sono in programma S’arriu de sa pira-Bi’e Casteddu e Bi’e stazioni-Bacch’e Mara. Successivamente verranno giocate in due serate le semifinali e le finali.

Una manifestazione attesissima destinata a coinvolgere i rioni del paese, famiglie, ex calciatori, amatori.

