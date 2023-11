L'Hospice "Madonna di Fatima" realizzato in cinque anni. Una grande opera a poche dfecine di metri dalla stazione della metro, al servizio di un grande territorio.

«Era il 10 dicembre 2018 – dice il sindaco Gigi Puddu - quando partecipammo alla posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo Hospice Madonna di Fatima a Settimo. Domani, a distanza di quasi 5 anni, con immenso piacere saremo presenti all’inaugurazione di questa struttura, in un’area ceduta dal Comune nei pressi della stazione metro. Si tratta di una iniziativa importantissima per Settimo e per tutto il territorio».

«Ricordo – aggiunge Puddu – che gli Hospice sono delle strutture socio-sanitarie residenziali per malati terminali che vengono accompagnati nell’ultimo tratto della loro vita, con una assitenza amorevole, con sostegno medico, psicologico e spirituale».

«Tutta la nostra comunità – prosegue il sindaco - deve essere orgogliosa che la Cooperativa O.S.A.T., titolare della struttura, accreditata e convenzionata con la ASL, abbia scelto il nostro territorio per la sua attività».

«È la dimostrazione che Settimo, grazie alla sua posizione strategica nella Città Metropolitana di Cagliari, ma anche grazie ad una lungimirante programmazione del territorio, risulta tendenzialmente essere sempre più attrattiva per iniziative di vario genere. Questo aspetto, già evidente, lo sarà ancora di più e meglio nei prossimi mesi, con la nascita di ulteriori iniziative nel campo imprenditoriale, sportivo e sociale», sottolinea Puddu.

L'inaugurazione della Hospice è prevista per domani mattina, sabato, alla presenza di autorità politche, religiose, di familiari dei pazienti. Previsto anche un convegno.

