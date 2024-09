Il Taekwon-do Sardegna sta sviluppando un progetto di sviluppo sportivo con l'associazione "Ammentos" di Settimo San Pietro che si occupa di ragazzi con disabilità.

Lo scopo è quello di coinvolgere nelle attività sportive ragazzi con disabilità, un lavoro di integrazione condotto da figure professionali di alto livello. Le lezioni riprenderanno domani 3 settembre a partire dalle ore 18, nella palestra scuola media di via Carducci di Settimo San Pietro.

Per informazioni chiamare il 349 9517648. In questo progetto c'è l'impegno di dirigenti e istruttori: Corrado Pani segretario Provinciale ASI/CONI; Antonio Pellerano segretario A.S. Taekwon-do Sardegna; Efisio Tolu presidente A.S Taekwon-do Sardegna; Maurizio Controne Maestro VII° Dan responsabile Nazionale Arbitri; Enza Deiana Istruttore Tecnico e Furio Tripicchio preparatore atletico.

Per il 22 settembre a Oristano è prevista la presentazione di una scenografia di tecniche di combattimento coreano.

