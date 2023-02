A Settimo San Pietro i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena hanno denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti un 38enne di Maracalagonis operaio e noto alle forze dell'ordine.

L’uomo, alla guida di una Fiat 600, aveva avuto un incidente in via San Salvatore: sottoposto ad accertamenti per verificare la presenza nel sangue di alcol e o di sostanze stupefacenti o psicotrope è risultato positivo all'assunzione di cocaina.

L'autorità giudiziaria e quella prefettizia sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

(Unioneonline/D)

