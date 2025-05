Al via dalle 16 di oggi a Settimo San Pietro gli appuntamenti della 29esima edizione di Monumenti Aperti con le visite previste anche domani, domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

«Il Comune-ha detto il sindaco Gigi Puddu- ha ancora una volta aderito alla manifestazione ritenendo che la stessa sia un importante momento di valorizzazione e promozione dei luoghi, dei siti e degli edifici che caratterizzano il nostro territorio.Anche quest’anno un ruolo decisivo lo svolgeranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo che, nei siti a loro assegnati, faranno da guide ai visitatori. Un aiuto verrà dato anche da associazioni e comitati locali che presidieranno gli altri monumenti».

Le visite sono state programmate al Pozzo Sacro di Cuccuru Nuraxi, all'Arca del Tempo, alla Casa Balsussi, alla "Domus de janas S'acua e is dolus" con gli alunni dell'Istituto comprensivo. E ancora, alla Chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo e alla Chiesa campestre di San Giovanni, con l'associazione Jenna Arcana, alla Casa Dessy co i soci della Pro Loco Settimo, al Museo dell’abito tradizionale Ligas/ Uda col Gruppo Folk Nuraghe, alla Chiesa campestre San Pietro in Vincoli col Comitato patronale San Pietro. I Volontari della Protezione Civile di Settimo si occuperanno della sicurezza.

© Riproduzione riservata