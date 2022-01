Il 1 febbraio scatta a Settimo San Pietro il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

La raccolta sarà fatta con muovi mastelli (contenitori) con TAG- RFID (identificazione a radio frequenza) indispensabili per l’avvio del nuovo servizio di raccolta: senza i nuovi mastelli non sarà possibile effettuare il ritiro dei rifiuti.

Il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti prevede infatti la tracciabilità dei conferimenti delle singole utenze. Per questo i mastelli in dotazione agli stessi utenti, sono rigorosamente personali e non cedibili a terzi.

La distribuzione è iniziata da tempo. Chi ancora non li ha ricevuti può ritirali presso l’Ecocentro comunale di Settimo negli orari di apertura. I nuovi mastelli, sono forniti dalla ditta Cosir che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani a Settimo e nell'Unione dei Comuni del Parteolla. Recentemente, la Cosir ha vinto anche un appalto da 17 milioni per sette anni al Comune di Sinnai.

