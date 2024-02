Le zone industriali, la grande distribuzione presente con maxi punti vendita, le auto che partono soprattutto da Sinnai e Settimo verso Cagliari: il tratto di Provinciale 15 che da Settimo porta alla 554 non è più in grado di ospitare un traffico sempre più intenso in entrambe le direzioni di marcia. Presto, forse già ad aprile, sarà aperto anche un mega impianto per il padel: quella strada, realizzata negli anni ’50, scoppia a tutte le ore del giorno e della notte con code infinite soprattutto all’altezza del semaforo sulla 554. Tempo fa è nato anche un comitato che ha avuto un incontro col sindaco di Settimo Gigi Puddu.

«Le proposte del comitato - dice Puddu - sono le nostre: presto chiederemo un incontro all’Anas e alla Città metropolitana. L’obiettivo è coinvolgere anche il Comune di Sinnai per portare avanti una vertenza sacrosanta. Le soluzioni ci sono: allargare la Provinciale sul lato destro, in prossimità del semaforo, per consentire agli automobilisti di potersi immettere rapidamente sulla 554. Lo spazio c’è. Occorrerebbe poi regolare meglio i tempi del verde e del rosso al semaforo. Una soluzione che va studiata monitorando il traffico».

Intanto è stata trovata una soluzione alternativa aggirando le zone industriali di Settimo e Selargius con sbocco sulla 554, evitando il semaforo. Il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda è d’accordo sulla proposta di Puddu. «Questo – ha detto - è un problema che interessa l’intero territorio».

