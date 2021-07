Il Covid fa paura.

"In pochi giorni a Settimo San Pietro i casi, da zero, sono diventati 40, con la paura che siano di più di cinquanta – dice il sindaco Gigi Puddu -: siamo in attesa delle ultime comunicazioni dell'Ats”.

Lo stesso sindaco ha disposto lo stop a spettacoli e alle manifestazioni sportive, già programmate per l'estate. Divieto anche alla vendita degli alcolici oltre le 22.

Venerdì e lunedì prossimo, la popolazione è invitata su indicazione dell'Ats a fare il tampone rapido, quello antigenico: i cittadini sono invitati a recarsi nella sala consiliare del Comune nei due giorni prestabiliti, dalle 8 alle 19.

