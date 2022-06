Festa grande tra il verde degli ulivi secolari: il parco comunale "Sa terra de sa creasia", annunciato da un grosso masso all'ingresso dalla via 1 maggio, è stato inaugurato questa sera a Settimo San Pietro alla presenza del sindaco Gigi Puddu, di assessori e consiglieri comunali.

Grande la commozione dei più anziani, grande la festa dei bambini, scatenati fra i giochi piazzati nel prato verde. La benedizione è stata fatta da monsignor Ottavio Utzeri in rappresentanza dell’arcivescovo Giuseppe Batturi e alla presenza del parroco don Giuseppe Orrù.

Il grosso masso che annuncia il parco (foto A. Serreli)

Un parco straordinariamente bello nella sua semplicità, realizzato senza alcun impatto ambientale. I lavori sono andati avanti per alcuni anni, ostacolati dalla pandemia e anche dalle piogge abbondanti. L'area si estende su due ettari, un quarto concesso dalla Curia in comodato d'uso grazie alla collaborazione del parroco Orrù e dalla sensibilità dei vertici della chiesa cagliaritana.

L’area potrà essere utilizzata da tutti, giovani, meno giovani, anziani ed in generale dalle famiglie. Un’area che oltre agli ulivi secolari presenta ampi parcheggi, illuminazione, spazi per i giochi dei più piccoli e per lo sport, percorsi con attrezzature per il fitness, panchine e tavoli per il relax in uno spazio con un ampio prato verde.

