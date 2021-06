La Giunta comunaledi Settimo San Pietro ha deliberato di intitolare l’impianto sportivo di via Cuccuru Nuraxi alla memoria di uno storico sportivo che non c'è più: Efisio Cabras, che si contraddistinto – è detto nella delibera – “per aver rivestito il ruolo di dirigente sportivo, ed in particolare per l’impegno profuso, assieme ad altri, nella fondazione della società sportiva Us Settimo nel 1967”.

Il 9 luglio, in occasione dell’inaugurazione del campo, rifatto a nuovo in erba sintetica, si terrà una breve cerimonia.

Efisio Cabras, morto trent'anni fa, ha rivestito il ruolo di dirigente sportivo, distinguendosi per l’impegno profuso, assieme ad altri, nella fondazione della società sportiva locale.

