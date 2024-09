Un defibrillatore donato al paese dai nati nel 1973, che lo scorso anno hanno festeggiato il mezzo secolo di vita. Uno straordinario e gradito gesto di solidarietà.

Stamattina, a Settimo San Pietro si è tenuta la cerimonia di consegna, il defibrillatore è stato posizionato all'esterno della farmacia Marchi di via San Salvatore 3, a disposizione di tutti per ogni necessità. La cerimonia è iniziata a Casa Dessì col raduno dei partecipanti. Sono intervenuti in un breve dibattito il sindaco Gigi Puddu, il presidente della Protezione civile di Settimo San Pietro Giuseppe Perra e l’istruttore BLSD, Alessandro Serra.

Quindi tutti nella via San Salvatore, col posizionamento del defibrillatore. Un gesto significativo ed una manifestazione alla quale hanno partecipato diversi nati del 1973.

