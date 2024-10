Promosso dall’Associazione archeoculturale "Jenna arcana Onlus", si svolge a Settimo San Pietro l'evento “Grappoli in festa”. Una rassegna, in programma da domani al 20 ottobre, tutta incentrata sulla vendemmia e sulle tradizioni a essa collegate, con un focus particolare su archeologia, antropologia e storia raccontate dalle eccellenze del settore: interverranno Emanuela Katya Pilloni, Gilberto Arru, Davide Piga, Gianfranco Tore, Giacomo Paglietti, Mariano Ucchesu.

Sede degli eventi Casa Dessy e Casa Baldussi. Al termine di ogni incontro sono previste degustazioni con prodotti tipici del territorio offerte ai tutti i partecipanti. L’evento è inserito in un contesto più ampio e importante, quella della festa della Malvasia che inebrierà le strade del paese, e al quale l’associazione partecipa fornendo il suo contributo a livello culturale con incontri, mostre e visite guidate. Come ogni evento dell'associazione "Jenna arcana onlus" la partecipazione è libera e gratuita.

Ecco il programma dettagliato dell’evento.

Sabato 12 ottobre, in Casa Dessy si parla di Magasinus con Paola Palmas, a seguire Is Contus de Binnenna con Emanuela Katya Pilloni, e per concludere la proiezione di un filmato storico sulla vendemmia tra Settimo e Sinnai. A conclusione dell’evento piccola degustazione offerta ai partecipanti.

Sabato 19 ottobre in Casa Baldussi si entra nel vivo dell’argomento con il massimo esponente ed esperto di Malvasia, Gilberto Arru che ci parlerà della storia del vitigno, dalle sue origini a oggi, e a seguire Davide Piga, che invece parlerà di Vino e Birra, nuovi sbocchi per la Malvasia. Seguirà la degustazione di Birra alla Malvasia e al Carignano offerta ai partecipanti.

Domenica 20 ottobre, sempre in Casa Baldussi, saranno la storia e l’archeologia ad essere protagoniste. Gianfranco Tore spiegherà le ragioni storiche della viticoltura in Sardegna, mentre l’archeologo Giacomo Paglietti e l’Archeobotanico Mariano Ucchesu parleranno di vino e vinificazione in età nuragica. Durante l’evento sarà proiettato un breve video a cura dell’Associazione PaleoWorking, sui palmenti rupestri curato dall’archeologa Cinzia Loi. A seguire degustazione della Malvasia.

«Sabato 26 all’interno della Festa della malvasia, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, l'associazione "Jenna arcana"», dice la presidente Paola Palmas, «curerà l’allestimento di una mostra sulla vendemmia e i suoi attrezzi presso Casa Musiu, e a seguire ospiterà a Casa Dessy un incontro culturale con protagonista Dario Deiana. Domenica 27 andremo alla scoperta di un vitigno della zona, con visita guidata da parte del produttore e poi una visita presso il museo privato Casa Ligas-Uda».

