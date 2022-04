Una panchina colorata d'azzurro su iniziativa dei ragazzi dell'Anfass per ricordare a Settimo San Pietro che domani è la Giornata mondiale dell'autismo.

Il paese domani si vestirà con i palloncini azzurri che saranno piazzati all'ingresso del palazzo municipale e nelle facciate di esercizi pubblici e di altri siti del centro abitato.

Un appuntamento che a Settimo si ripete da lunghi anni con la collaborazione del Comune e di numerosi volontari. Fra questi Mariolino Schirru che tantissimo tempo fa aveva coniato la maglia dell'allora squadra dell'Unione sportiva, con la scritta "Autismo una sfida da vincere".

Viene anche proposta la raccolta di fondi attraverso l'acquisto di uova pasquali per sostenere Ail (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) nella centralissima via Gramsci. Il ricavato sarà devoluto per sostenere la struttura complessa ematologica del presidio ospedaliero oncologico Businco di Cagliari.

