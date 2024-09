Incidente nel centro abitato di Settimo San Pietro: una donna, insegnante, residente a Sinnai, è rimasta ferita dopo che la sua auto, una Fiat 500, è finita contro due macchine in sosta ribaltandosi.

In una di queste auto c'erano due bambini, rimasti illesi. L'insegnante è stata soccorsa dai Vigili del fuoco che l'hanno estratta dalla lamiere della macchina.

Subito dopo è stata accompagnata in ambulanza al Policlinico di Monserrato in codice rosso per dinamica. In ospedale è stata poi visitata e trattenuta in osservazione. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. L'incidente è accaduto nella centralissima via Gramsci.

