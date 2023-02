Nuove strutture per lo sport e il tempo libero a Settimo San Pietro anche al servizio del territorio: sono iniziativi i lavori per la costruzione di una cittadella sportiva nell’area comunale di via San Salvatore, lungo la provinciale per Selargius che in passato ha ospitato il campo sportivo.

Qui, è ora prevista la costruzione di otto campi da padel coperti, 4 campi per il volley e beach soccer, un campo da calcio a 5. Previste anche l' area sport, un'area multisport e un'area giochi per bambini.

Saranno realizzati inoltre la club house, un magazzino e i servizi igienici. Il tutto sarà delimitato da recinzione, accessi controllati e parcheggi. Complessivamente saranno spesi tre milioni e 200mila euro.

Raffaele Serreli

