Entro l'estate Settimo San Pietro dovrebbe avere la nuova sede della mensa scolastica per i ragazzi della Scuola primaria di via San Salvatore. La struttura che sorgerà su un'area di 350 metri quadrati nel cortile dello stesso Istituto, sarà realizzata con un finanziamento Pnrr di 750mila euro. In futuro questa mensa potrebbe ospitare per il pranzo, anche gli alunni dell’altro caseggiato delle elementari di via Lussu. I lavori sono iniziati con lo sbancamento dell'area. Prevista anche l'installazione dell'impianto fotovoltaico.

«La nuova struttura - dice il sindaco Gigi Puddu, anche assessore alla Pubblica Istruzione - sarà realizzata con tutti i servizi necessari. A partire dalla sostenibilità ambientale, prevedendo l’utilizzo di energie rinnovabili e conseguente fabbisogno energetico pressochè nullo. In questo contesto è prevista anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico».

«Per il futuro – aggiunge - prevediamo di accorpare i due Istituti cittadini creando un unico polo per la scuola primaria. All'Istituto di via San Salvatore, che sarà ampliato con nuove aule, potrebbe essere accorpata la scuola elementare di via Lussu che potrebbe essere utilizzata per altri programma a beneficio della comunità».

RAFFAELE SERRELI

