Una mattinata e una passeggiata particolare contro la violenza sulle donne.

Dopo l'incontro in biblioteca, Settimo San Pietro ha proposto oggi un altro appuntamento per dire "no alla violenza sulle donne".

Il raduno di fronte al Municipio alle 9.

Poi tutti assieme, amministratori comunali compresi, è iniziato il cammino tra le campagne del paese sino al bosco de "Is landireddus" dove alcuni presenti hanno proposto alcune letture a tema.

Una nuova giornata per non dimenticare. Molte donne hanno indossato qualcosa di rosso: un fazzoletto, un maglione, una camicia.

