Vincenzo Porru è stato assunto 43 anni fa al Comune di Settimo San Pietro come operaio semplice, diventando poi il messo comunale stimato, conosciuto da tutti per la grande professionalità, serietà e gentilezza. Ora Vincenzo è andato in pensione, con gli auguri dei colleghi e degli amministratori comunali che lo hanno festeggiato per l'occasione, facendogli le congratulazioni «per il traguardo della pensione meritatamente raggiunto dopo tantissimi anni di lavoro».

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata