Settimo San Pietro, 43 anni in servizio al Comune: Vincenzo Porru va in pensioneFesta in municipio per lo storico messo, che ha iniziato il suo servizio nell’amministrazione come semplice operaio
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Vincenzo Porru è stato assunto 43 anni fa al Comune di Settimo San Pietro come operaio semplice, diventando poi il messo comunale stimato, conosciuto da tutti per la grande professionalità, serietà e gentilezza. Ora Vincenzo è andato in pensione, con gli auguri dei colleghi e degli amministratori comunali che lo hanno festeggiato per l'occasione, facendogli le congratulazioni «per il traguardo della pensione meritatamente raggiunto dopo tantissimi anni di lavoro».
Raffaele Serreli