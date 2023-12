Ventuno telecamere sono state piazzate nel centro abitato di Settimo San Pietro per la sorveglianza e la sicurezza dell'area urbana.

Sono state piazzate seguendo le necessità e le indicazioni del Comune all'altezza dei semafori, di incroci, di punti più a rischio. Non mancano gli impianti mobili.

La progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate alla "ITS", società consortile specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di alta tecnologia nel campo della mobilità, infomobilità, videosorveglianza e comunicazione.

I lavori sono stati stati collaudati nelle scorse settimane e le telecamere entreranno in funzione a breve «con l'obiettivo - dice il sindaco Gigi Puddu - di garantire per quanto possibile una maggiore sicurezza per la popolazione e il territorio».



© Riproduzione riservata