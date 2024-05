Incidente stradale nella mattinata sulla provinciale 15, nel tratto di circonvallazione fra Settimo e Sinnai. Quattro le auto coinvolte con un tamponamento a catena. Una è volata fuori strada schiantandosi contro un grosso albero.

Tre i feriti (due donne ed un giovane di Sinnai e Maracalagonis) accompagnati in ospedale per accertamenti. Due sono stati visitati al Policlinico, uno al Santissima Trinità. I rilievi di legge, coodinati dall’assistente superiore, Piero Cugia, sono stati effettuati dalla Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano.

Le condizioni dei feriti per fortuna non destano preoccupazione. L’incidente è avvenuto all’altezza della via Mara, una stradina laterale che porta all’abitato di Settimo. Una delle auto ha rallentato per immettersi sulla stessa via Mara con conseguente tamponamento a catena con le macchine che seguivano. Sul posto con la Polizia locale sono intervenute le ambulanze del 118 col trasferimento dei feriti in ospedale.

