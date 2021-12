Si è svolta a Settimo San Pietro la premiazione del concorso “ Settimo in vetrina” che ha coinvolto le attività commerciali.

Per l’edizione 2021 si è scelto di premiare la vetrina dell’attività “Mail Express posta e finanza”, ufficio postale privato di Cristian, Giovanna e Sara, per l’allestimento della loro vetrina, “ma soprattutto- ha detto il sindaco Gigi Puddub - per l’iniziativa che questa attività propone ormai da qualche anno e che coinvolge tanti bambini con le loro letterine a Babbo Natale che puntualmente risponde con la consegna dei doni”.

Un ruolo particolare per la riuscita di questo appuntamento natalizio lo ha ancora una volta avuto il consigliere comunale Mauro Montis che "da qualche anno si prodiga nel diffonderlo e promuoverlo fra le attività commerciali del paese”.

© Riproduzione riservata