Sostenibilità, inclusività e multidisciplinarietà sono le parole chiave che più di altre spiccano nella settima edizione del 10Lab di Sardegna Ricerche, l’unico science centre in Sardegna e il primo in Italia totalmente gratuito che ha il fine di stimolare lo sviluppo delle competenze chiave legate all’innovazione, a partire dalla creatività.

Il 10Lab dà così il via a nuovo anno di attività che coinvolgeranno bambine e bambini, docenti, ricercatori e famiglie nella sede all’interno del Parco scientifico e tecnologico di Pula e in tutto il territorio regionale.

Tre i corridoi su cui si snoda il programma del 10Lab: il mondo della scuola, gli eventi e il multimedia.

Si parte oggi proprio dalla scuola, con l’Open Day rivolto a docenti, dirigenti e amministratori locali per presentare il centro, il suo approccio pedagogico e le novità dell’offerta didattica rivolta agli studenti, sempre basata sull’apprendimento informale. Da questo pomeriggio e per la mattinata di domani i partecipanti potranno sperimentare in prima persona gran parte delle attività rivolte agli studenti, un momento anche di formazione per i docenti, che potranno assistere al dietro le quinte di un’attività di educazione informale.

