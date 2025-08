Il Consiglio Comunale di Sinnai è convocato per il 7 agosto prossimo alle 16. Dieci i punti all'ordine del giorno: interrogazioni e interpellanze, l'esame delle variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, il Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

Da discutere anche delle Mozioni "a favore di iniziative di solidarietà e sostegno alla popolazione civile palestinese e di Gaza", e di " Sinnai per Gaza, un ponte di solidarietà e aiuto concreto". Si continuerà con la discussione sulla Modalità di invio della bolletta TARIP.

All'ordine del giorno anche l'emergenza cinghiali nella pineta di Sinnai con i rischi e le proposte di contenimento e la richiesta di trasmissione di documentazione alle autorità competenti per l'accertamento dei fatti in merito alle criticità osservate nello stato attuale delle opere di rimboschimento finanziate con fondi PNRR. Si chiuderà con la proposta di discussione urgente per la mancata attuazione del "Regolamento Consulta per le Pari opportunità".

