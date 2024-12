Si accendono le luminarie per le strade di Sestu e qualche punto invece è anche troppo all’oscuro. Succede nella centrale via Parrocchia. Come spiegano i residenti, sono tre i lampioni spenti, creando una sensazione di disagio. Proteste e segnalazioni sono arrivate al Comune. «Abbiamo inoltrato la segnalazione ai nostri uffici», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita.

I lampioni, come tutte quelli con le luci a led bianco, sono in carico della ditta Edison, in appalto col Comune, che si occupa della manutenzione. Sono la maggior parte nelle vie di Sestu. Altre invece, con la luce gialla, sono gestite da Enel Sole. La speranza è che il problema si possa risolvere quanto prima. Anche in via Cagliari sono spenti alcuni lampioni, e se ne attende prossimamente la sostituzione.

Il numero di Edison per segnalare guasti è l’800 978 447. Per Enel invece occorre utilizzare il sito, o l’app, o il numero 800-901050.

