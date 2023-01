Quella crepa sulla facciata della palestra in via Santi si vede anche dalla strada. E racconta una situazione che i frequentatori conoscono da tempo. Gli spogliatoi della palestra sono chiusi da due mesi, e la squadra di pallavolo, la “Stella Azzurra”, che milita nella serie B, non può svolgere le partite in casa, e deve essere ospitata dalla palestra di Decimomannu.

Disagi anche per tutti gli utenti. La denuncia viene dal consigliere di minoranza Fabio Pisu, con il gruppo consiliare del PD e il circolo “Antonio Gramsci”: «I cittadini sestesi stanno perdendo la possibilità di vedere una pallavolo di alto livello».

Conferma anche il dirigente della “Stella Azzurra” Massimo Collu: «Abbiamo dovuto chiudere gli spogliatoi da novembre, purtroppo c’è stato un cedimento strutturale abbastanza importante, sicuramente ci sta creando non poche difficoltà, non solo per la squadra principale ma per tutti gli iscritti. L’amministrazione si è comunque resa disponibile e ci ha promesso l’installazione di prefabbricati. Intanto ringraziamo la Pallavolo Decimo per l’ospitalità».

La sindaca Paola Secci precisa: «La nostra amministrazione, quando nel 2015 andò al governo del paese, si trovò davanti ad una palestra in cui pioveva dentro e infatti abbiamo rifatto l'intera copertura nuova, cambiati gli infissi e potenziato l'illuminazione. Al momento la palestra di via Santi è accessibile, per quanto riguarda gli spogliatoi stiamo ponendo rimedio al problema, abbiamo già stanziato le risorse e contiamo di averli nuovi nel tempo più breve possibile».

