Incidente stradale con un ferito, venerdì nel tardo pomeriggio, a Sestu, dove si sono scontrate due auto.

Sul posto, nella zona di Ponte San Pietro, sono intervenuti gli uomini della Polizia locale per i rilievi di legge e per ricostruire l'accaduto.

Il ferito è stato trasferito in ospedale con una ambulanza del 118.

Due ore prima un altro incidente, per fortuna senza feriti, sempre a Sestu, per una mancata precedenza in una rotatoria.

