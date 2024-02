Due uomini di 37 e 31 anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione del Nucleo operativo radiomobile di Quartu per un furto in uno stabilimento per la produzione di surgelati sulla provinciale 8.

I due avrebbero saltato la recinzione e scardinato la serranda del locale strappando poi diversi tubi in rame da vari impianti: proprio in quel momento sono arrivati i carabinieri che li hanno arrestati, recuperando anche i tubi di rami messi da parte (circa 200 chili).

Per loro è scattata l'accusa di furto aggravato. Uno dei due, il 37enne, è stato condannato a 5 mesi dopo il patteggiamento ed è stato scarcerato. Il secondo, incensurato, dovrà nuovamente comparire di fronte al giudice in una prossima udienza dopo aver chiesto la messa in prova che potrebbe cancellare il reato. Nel frattempo anche lui è stato scarcerato.

