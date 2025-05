È stato scoperto mentre portava via la merce appena rubata in un borsone: cosmetici e farmaci, per un valore di 1.000 euro, verosimilmente destinati alla rivendita sul mercato nero. Per un operaio di 43 anni, capomagazziniere di un'azienda che distribuisce prodotti parafarmaceutici, è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato all'interno del luogo di lavoro. È accaduto ieri sera a Sestu, dopo un intervento dei carabinieri della stazione locale col supporto del Nas di Cagliari.

Le indagini sono cominciate quando il titolare della ditta, già insospettito da ammanchi per cifre significative, si è rivolto ai carabinieri dopo aver visto, sui banchi di alcuni mercatini cittadini, cosmetici identici a quelli stoccati nel proprio deposito.

Dopo aver raccolto gli elementi, i carabinieri di Sestu hanno attivato un servizio di osservazione nel deposito dell'azienda. Che ha dato i suoi frutti nella serata di ieri, quando il capomagazziniere si è di nuovo presentato nella struttura e ha provato a portare via il materiale. Ma stavolta il furto non è andato a buon fine: denuncia e merce restituita all'azienda.

