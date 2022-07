Sestu nel ricordo della sua Emanuela Loi, l'agente di scorta uccisa con Paolo Borsellino trent'anni fa a Palermo.

Nella prima mattinata presso il cimitero è stata celebrata una messa di fronte alla tomba di Emanuela con la deposizione di corone di fiori, con la partecipazione della banda musicale. Il corteo si è poi spostato nel "Parco della legalità Falcone e Borsellino" dove è stata scoperta una scultura voluta dal Comune e dedicata ai giudici Borsellino e Falcone, realizzata dall'artista Gabriele Loi.

In serata è iniziata una manifestazione musico-teatrale "Ricordando Emanuela Loi", a cura dell'associazione Tam Tam. Atri manifestazioni sono attese per domani.

Il 19 luglio del 1992, la tragica notizia della strage di via d’Amelio non tardò ad arrivare attraverso i telegiornali a Sestu e a casa Loi dove in quel momento erano presenti la sorella Claudia e i genitori.

Dalla Questura arrivarono anche alcuni colleghi di Emanuela per portare in maniera ufficiale la notizia della morte dell’agente. Una giornata tristissima col paese che continua a stringersi alla sua poliziotta eroe.

