Non ha rispettato il divieto che gli imponeva di non avvicinarsi alla ex moglie.

È successo a Sestu, dove per un 58enne del luogo, separato e noto alle Forze dell’ordine, stanotte sono scattati i domiciliari. L'uomo, come è stato accertato dai Carabinieri, pochi giorni fa ha violato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex coniuge. Nonostante ciò, ha continuato a perseguitare la donna, provando a contattarla.

L'uomo, se non dovesse rispettare i domiciliari, potrebbe finire in carcere.

