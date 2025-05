Martedì 20 maggio dalle 8 alle 16, i tecnici di Abbanoa eseguiranno interventi di manutenzione sull’acquedotto Campidano.

Nel dettaglio, si interverrà in un tratto di rete del diametro di 700 millimetri che attraversa l’ex strada statale 131 in località Sa Cantonera a Sestu. Durante l’intervento, l’acquedotto sarà messo in standby.

L’erogazione all’utenza sarà ugualmente garantita grazie alle manovre in rete che saranno eseguite dalle squadre di Abbanoa per utilizzare al meglio le scorte opportunamente effettuate nei serbatoi comunali di Sestu, Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Villaspeciosa, Uta e Capoterra.

Eventuali cali di pressione, in particolare nelle zone alte, potrebbero verificarsi a partire dalla tarda mattinata quando le scorte dei serbatoi inizieranno ad abbassarsi in base ai consumi.

