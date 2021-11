Non sono ancora chiare le cause della morte di Carlotta Masala, 27 anni, cagliaritana, trovata morta dal padre ieri mattina nella casa di Sestu dove vivevano. Sul corpo nessun segno di violenza, ma dopo l'intervento del 118 e dei carabinieri la Procura ha deciso di sequestrare la salma e disporre una consulenza medico-legale.

L'ipotesi è che la ragazza sia deceduta per cause naturali o che possa aver ingerito qualcosa di tossico, ma i carabinieri non hanno trovato alcuna sostanza che potesse risultare letale. Il medico legale del 118 aveva ipotizzato la morte naturale, ma poi - anche su insistenza della famiglia - i carabinieri e i sanitari hanno chiesto l'intervento della Procura che chiarirà ogni dubbio.

La ragazza era tornata a casa la sera di lunedì con un amico e poi sarebbe stata sentita parlare a notte fonda, forse al telefono, ma al mattino quando il padre si è svegliato ha fatto la terribile scoperta: Carlotta era sul divano, ma non dava segni di vita.

