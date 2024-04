I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM), in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, hanno sequestrato due pc trovati in una sala giochi a Sestu, che permettevano di collegarsi a siti di gioco in assenza dell’autorizzazione di ADM.

Gli apparecchi si trovavano in un’area separata da un pannello e permettevano di collegarsi a siti di gioco non autorizzati che riproducevano i giochi tipici degli apparecchi da divertimento, casinò e videopoker, in totale evasione d’imposta dovuta allo Stato. Violando in tal modo anche le prescrizioni contenute nella Tabella dei Giochi Proibiti del Questore della Città metropolitana di Cagliari.

Le apparecchiature sono state sottoposte a sequestro amministrativo e all’esercente è stata comminata una multa pari a 20mila euro. Rischia anche la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni, oltre alla confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute.

L’operazione è frutto della costante attività d’intelligence e di presidio del territorio dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

