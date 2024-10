È morto schiacciato da un pesante cancello. Questa la tragica fine di un 27enne, – Nicolò Meloni, guardia giurata - impegnato al lavoro in un’azienda sulla ex 131 in territorio di Sestu. Inutile l’allarme dato dal collega: quando vigili del fuoco e soccorritori del 118 sono arrivati per il giovane non c’era più niente da fare.

Su quello che sembrerebbe essere un tragico incidente sul lavoro, la cui dinamica é in fase di ricostruzione, stanno indagando i carabinieri e il personale dello Spresal.

La chiamata per chiedere aiuto è arrivata poco dopo l’una di notte. La guardia giurata era impegnata in un controllo in un’azienda – la Tecnosolution – probabilmente durante le fasi di apertura del pesante cancello lungo oltre dieci metri, è stato travolto dallo stesso uscito dai binari.

La struttura – pesantissima – lo ha schiacciato e il ragazzo quando sono arrivati i soccorsi era già morto. Enorme il cordoglio per la scomparsa del vigilante.

Ora sono in corso le indagini per ricostruire tutte le fasi di quella che sembra una nuova assurda tragedia sul lavoro.

