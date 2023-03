Ha vinto 20 mila euro al SuperEnalotto SuperStar ma non ha mai riscosso il premio.

La Dea bendata questa volta ha “colpito” a Sestu, nel Punto vendita Sisal di via Monserrato, in occasione dell’iniziativa “Super Natale” del 27, 29 e 31 dicembre 2022, durante la quale sono stati assegnati ben 600 premi, in tutta Italia.

E mentre 599 persone stanno già gustando la vincita, in Sardegna qualcuno (forse) non sa di aver ricevuto un regalo in più sotto l’albero. I giocatori, per scoprire se hanno vinto, dovranno verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, e non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita che in questo caso è prevista per il 30 marzo.

