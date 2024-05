Furto nel negozio di vestiti per bambini "L'arcobaleno" in via Gorizia, a Sestu.

I malviventi hanno forzato prima la serranda e poi forzato la cassa fuggendo subito dopo.

Il bottino sarebbe stato davvero magro, poche centinaia di euro.

Ad agire sarebbero stati in due che, evidentemente pensavano ad un buon bottino.

Della vicenda si occupano ora i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu che hanno avviato le indagini.

Dei malviventi, al momento, nessuna traccia.

