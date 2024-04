Blitz dei carabinieri nel deposito di una azienda (addetta alla raccolta della nettezza urbana) dove si sono verificati diversi furti di gasolio dai mezzi parcheggiati.

I militari si sono appostati nelle vicinanze sorprendendo e arrestando un uomo di 49 anni. Sotto accusa per furto aggravato è finito lo stesso guardiano del deposito che sarebbe stato colto in flagrante mentre rubava il carburante. L'operazione è stata coordinata dal luogotenente Riccardo Pirali, comandante della stazione dei carabinieri di Sestu.

L'uomo, incensurato, è già comparso di fronte al giudice che ha confermato l'arresto, disponendo comunque la scarcerazione in attesa della nuova udienza prevista per giugno. L'accusa nei confronti dell'indagato riguarda solo l'ultimo furto nel deposito. I carabinieri indagano per risalire agli autori degli altri colpi che sarebbero stati consumati negli ultimi mesi con un ammanco di un migliaio di litri di carburante.

