Intervento straordinario dei vigili del fuoco di Cagliari questa notte a Sestu per un incendio divampato in un’azienda di autodemolizioni.

Sul posto due squadre operative provenienti dalla sede centrale del comando, supportate da due autobotti, che hanno operato per circoscrivere le fiamme e impedire la propagazione dell’incendio alle strutture e alle aree vicine.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del sito si sono protratte per diverse ore. Non si segnalano persone coinvolte. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a determinare le cause che hanno originato l’evento.

(Unionesarda/A.D)

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