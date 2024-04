Un matrimonio tutto speciale, a Casa Ofelia a Sestu, pochi giorni fa. Gli sposi infatti hanno voluto accanto insieme agli amici e parenti i loro cani. Emanuele Serrau, 27 anni, e Micaela Meloni, 25, si sono detti sì pochi giorni fa, e hanno voluto il meticcio Thor, di 8 anni, a fare da paggetto, che ha portato loro le fedi legate al collare; e i collie Ikaris e Lilybeth, 3 e 2 anni, per entrare insieme con i testimoni.

Un matrimonio civile, officiato dall’assessore allo Sport e Sociale Mario Alberto Serrau, anche lui con la sua cagnolina, Nutella. «Fanno parte della famiglia come nostri figli», dice Emanuele, e Micaela continua, «per quello che noi diamo loro e per quello che loro danno a noi».

La coppia lavora anche con i cani. Hanno infatti fondato “Hakuna Matata Agility Team”, un’associazione sportiva dilettantistica. Partecipano con i collie a gare di Agility Dog, e addestrano altri cani. «Vogliamo ringraziare Laura Vicentini, socia fondatrice della nostra associazione; ci ha aiutato a preparare i cani per la cerimonia in quanto noi in quel momento non avremmo potuto dedicargli le nostre attenzioni».

