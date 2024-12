Non sono riuscite ad arrivare a Natale le luminarie a forma di renne in piazza Salvo d’Acquisto a Sestu. Nella notte tra sabato e domenica, i vandali hanno preso di mira le decorazioni natalizie installate pochi giorni fa nella piazza di fronte al Comune. La denuncia è arrivata in un gruppo social da parte di un residente e ha immediatamente scatenato l’ira dei cittadini, sempre più stanchi e logorati da questi gesti di puro vandalismo.

Le decorazioni danneggiate a Sestu (foto Cabras)

Tantissime le reazioni e i commenti di condanna verso l’ennesimo gesto che va a danneggiare un’opera del Comune, con le persone che ormai chiedono a gran voce l’utilizzo delle telecamere per rintracciare e punire i colpevoli. Condanna che è arrivata a gran voce dall'intera amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco di Sestu, Paola Secci: «Il danno arrecato agli arredi urbani è un’azione che i vandali hanno fatto verso se stessi e la comunità di cui fanno parte», ha detto. «Stanno indagando le forze dell’ordine. Chi danneggia queste opere danneggia un bene che appartiene alla sua stessa famiglia».

Massimiliano Bullita, vicesindaco di Sestu ha aggiunto: «Purtroppo manca il senso civico soprattutto nei giovani, e questo è il risultato. Ovviamente noi facciamo di tutto per fare comprendere che abbellire la città non è un invito alla distruzione. Di conseguenza continueremo su questa strada auspicando che i giovani di buonsenso siano di esempio agli incivili».

Gli addobbi di Natale a Sestu dopo l'atto di vandalismo (foto Cabras)

Chiude poi l’assessore al Sociale, Mario Alberto Serrau: «Questo genere di comportamento che può sembrare una bravata, ma esprime in realtà una grande mancanza di rispetto per i tanti bambini che ogni giorno con i genitori andavano felici a fare le foto, il Natale è per loro una gioia immensa». Una presa di posizione forte è arrivata da parte un genitore anonimo che poco prima di pranzo ha deciso di riparare la decorazione con il proprio figlio. Un gesto nobile che ha trovato immediatamente l'ovazione e tanti ringraziamenti da parte dei cittadini, per quella che oggi è un'attrazione per i tanti bambini che ogni giorno vanno in piazza e con il desiderio di respirare un'aria natalizia.

