Un altro furto nella notte scuote la tranquillità della cittadina. Questa volta a finire nel mirino dei ladri è stato il Lucky River, sala giochi con annesso bar in via Piscina Matzeu, a pochi passi dal noto ristorante “Il Ghiottone”.

Erano circa le due del mattino quando ignoti si sono introdotti nel locale, portando via il fondo cassa di circa 100 euro. Nonostante il bottino modesto, il colpo è stato pianificato con astuzia e una dose di insolita teatralità: per non farsi riprendere dalle telecamere, i malviventi avrebbero utilizzato un estintore, spruzzando la polvere antincendio nell’ambiente per ostacolare la visibilità dei sistemi di videosorveglianza.

Un trucco che però non ha funzionato del tutto: le telecamere hanno comunque immortalato la scena, fornendo comunque elementi utili per l’identificazione.

Il furto arriva a breve distanza da altri episodi simili registrati nella zona, accendendo i riflettori su un’escalation di microcriminalità che preoccupa esercenti e residenti.

© Riproduzione riservata