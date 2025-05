Stamattina all’alba ha cercato di sfondare il portone dell’abitazione dell’ex fidanzata.

È successo a Sestu, protagonista un 31enne di cittadinanza britannica già noto alle forze dell’ordine. Erano le 5 del mattino quando una chiamata al 112 ha allertato i carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno visto l’uomo in evidente stato di agitazione che colpiva ripetutamente il portone d’ingresso di un appartamento in centro, dove vive la ex fidanzata assieme alla madre.

Alla vista dei militari il 31enne ha continuato ad insultare e minacciare le donne, per poi scagliarsi contro i carabinieri cercando di colpirli con calci e pugni, prima di essere immobilizzato.

La donna, è emerso successivamente, aveva interrotto la relazione da alcune settimane e lui aveva iniziato da subito a perseguitarla. Così, formalizzata la denuncia della vittima, i militari hanno proceduto all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, atti persecutori e tentata violazione di domicilio. L’uomo è stato condotto nel carcere di Uta.

(Unioneonline/L)

