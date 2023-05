Incidente mortale nella notte sulla 131, tra Sestu e San Sperate.

Per cause in corso di accertamento un 52enne ha perso il controllo della macchina che è volata giù dal cavalcavia e si è ribaltata. Nell’impatto è rimasto ucciso.

È accaduto all'altezza del negozio Eva arredamenti. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, a bordo della sua Opel Astra, stava percorrendo la rampa per immettersi sulla rotonda quando, forse per un colpo di sonno, è andato a schiantarsi contro il guardrail.

L'auto ha strappato dall'asfalto le protezioni di metallo ed è precipitata nel vuoto per alcuni metri, ribaltandosi. A far scattare l’allarme sono stati automobilisti di passaggio.

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dalle lamiere dell’auto, provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della strada, e il personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 52enne.

Per gli accertamenti e i rilievi di legge è intervenuta la Polizia Stradale di Sanluri.

