È di due feriti in gravi condizioni il bilancio di un incidente avvenuto sabato sera alla periferia di Sestu, in via Monastir.

Si tratta di due ragazzi di circa vent’anni, proprio di Sestu, che viaggiavano su un'auto finita contro due pali dell’Enel e di Telecom sul ciglio della strada.

Dopo l’allarme, i due sono stati subito soccorsi e trasferiti all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Hanno riportato fratture e sono in stato di choc.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Sestu, i due viaggiavano sulla stessa auto: improvvisamente – per cause ancora in via di accertamento - il conducente ha perso il controllo del volante, con la macchina che “schizzata” contro i pali a bordo carreggiata.

Sul posto sono intervenuti anche gli operai dell’Enel e della Telecom per rimettere a posti i fili danneggiati dall’urto, violentissimo.

