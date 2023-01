Paura ieri sera sul tardi a Sestu per l'incendio che si è sviluppato in un appartamento in via Verdi. Le fiamme sarebbero state provocate da un cortocircuito nel cortile del condominio: era presente il proprietario che ha lanciato l'allarme e cercato di spegnere il fuoco che ha invaso il suo appartamento al piano terra.

Poi sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno circoscritto e domato il rogo. Notevoli i danni all'interno dell'appartamento. Il fumo ha annerito anche i muri esterni.

Sul posto per gli accertamenti di competenza sono arrivati anche i carabinieri della stazione.

