Altri 780mila euro per l’ammodernamento della rete idrica a Sestu, dove le perdite d’acqua si attestano all’elevatissima percentuale del 40%. Egas con una determinazione dello scorso 23 dicembre ha approvato il secondo lotto di un intervento che servirà a contenere le perdite.

Investimento che si aggiunge a quello da 1,6 milioni già stanziato ad ottobre, che prevedeva la realizzazione di nuove condotte per 1 chilometro e 649 metri.

Due gli interventi previsti: una nuova condotta in ghisa sferoidale di 730 metri – dall’incrocio tra via Picasso e via Vittorio Veneto in direzione nord-est lungo via Iglesias fino all’incrocio con via Tripoli – e la creazione di una nuova stazione di rilancio in piazza Pertini che garantisca una pressione dell’acqua adeguata e un approvvigionamento costante nel quartiere Ateneo.

«Con questo nuovo intervento il territorio di Sestu e la sua comunità potranno contare su un servizio idrico più efficiente. C’è ancora tanto da fare in Sardegna ma stiamo approvando e programmando progetti virtuosi, grazie alla disponibilità di finanziamenti preziosi, che ci rendono fiduciosi per il prossimo futuro», ha affermato il presidente di Egas Fabio Albieri.

